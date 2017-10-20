بالصورة.. هذا هو “الرأس المدبر” لعصابة سرقة السيارات

كشفت ​شعبة العلاقات العامة​ في المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​، أنّ “في إطار المتابعة الّتي تقوم بها ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، لملاحقة وتوقيف أخطر أفراد ​عصابات​ سرقة السيارات، وبعد أن كانت أوقفت الشعبة المذكورة في تواريخٍ سابقة، خمسة أشخاص اعترفوا بتشكيلهم عصابة يترأسها ويشغّلها المدعو “أ. أ.” وهو ​لبنان​ي من مواليد عام 1974، تمكّنت الشعبة بتاريخ 13 تشرين الأول 2017، ومن خلال عمليّات رصد ومتابعة دقيقة، من تحديد مكان تواجد الرأس المدبّر “أ. أ.” المذكور، وتوقيفه في محلة الشراونة ب​بعلبك​”.

وأفادت في بلاغ، بأنّه “ضُبط بحوزته مسدس حربي نوع “هريستال” عيار 9 ملم، درّاجة آلية مسروقة، قناع، قفّازين وسكين متعدّدة الإستخدام تُستعمل في سرقة السيارات”، مشيرةً إلى أنّ “بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بالعديد من عمليات سرقة السيارات من أنواع محدّدة: “​تويوتا​ FJ CRUISER”، “كيا سبورتيتج”، “تويوتا راف4″، “​هوندا​ CRV” وذلك من مناطق مختلفة من محافظتي جبل لبنان و​بيروت​. إضافةً إلى اعترافه بالتخطيط لقيامه ب​عملية سلب​ بقوة السلاح في محلّة الدورة، وذلك خلال عملية نقل أموال عائدة لإحدى شركات الصيرفة”.

وبيّنت أنها “أوقفت بتاريخ 17 تشرين الأول 2017، المدعو “ح. ح.” وهو لبناني من مواليد عام 1974، الّذي اعترف بتزويده “أ. أ.” وأفراد العصابة، معلومات حول أوقات وتواريخ نقل الأموال من قبل موظفي شركة الصيرفة والمسلك المتّبع من قبل ​سيارة​ نقل الأموال”، منوّهةً إلى أنّ “الموقوف الأول أودع ​مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، والثاني مفرزة الجديدة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص”.

