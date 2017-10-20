نوال الزغبي تطلق مقطعاً من ”برج الحمل“ أثناء عملية المونتاج! ‏

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‏أطلقت النجمة الذهبية نوال الزغبي مساء أمس، مقطع فيديو قصير من فيديو كليب أغنيتها الأخيرة “برج الحمل”، التي صوّرتها مؤخراً مع المخرج بسام الترك.

‏وبدا واضحاً من هذا المقطع أن الكليب يخضع لعملية المونتاج، على أمل أن يكون جاهزاً خلال الأيام القليلة القادمة، كما بدأت نوال في نشر صورٍ لها من هذا الكليب، والتي تداولها محبوها بكثرة، وسرعان ما إجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي، وإتفق الجميع على أناقتها ورشاقتها كالعادة، خاصةً أن نوال تُعتبر أيقونة الموضة في العالم العربي، والجميع يتشوّق لرؤية إطلالاتها.

‏كما ألهبت نوال موقع تويتر أمس بهذا الفيديو القصير، فقد زادت من لهفة جمهورها لمشاهدة الفيديو كليب كاملاً.

‏نفيد بالذكر أن “برج الحمل” هي أغنية خليجية، من كلمات عبد اللطيف البناي، وألحان الموسيقار د.طلال، وتوزيع حسام كامل، وتمّ تصويرها مطلع هذا الشهر بالعاصمة اللبنانية بيروت.

‏ليلى جوجو

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