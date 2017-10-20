كنعان مهنئاً: “موازنة ٢٠١٨ ستضيء إصلاحاً أكبر”

هنّأ أمين سر “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان اللبنانيين وقال: “مبروك للبنانيين باتت لدينا موازنة بعد ١٢ سنة والشكر الكبير لفخامة رئيس الجمهورية ولكل من ساهم من رئيسي الحكومة والمجلس والنواب وفريق العمل”.

وأضاف كنعان خلال مؤتمر صحافي أنّ “موازنة ٢٠١٨ ستضيء اصلاحاً اكبر وستزعجز من لا ينتظر شيئاً من الاصلاح”، مشيرًا إلى أنّها كانت “كانت حرباً شرسة فللجمعيات ملائكتها وهي شكل من اشكال التمويل السياسي”.

وقال كنعان إنّ “نقاشًا كبيرًا حصل على الهبات والقروض والنقاش الكبير افضى الى الرقابة بحسب الاصول التي كنا نطالب بها”.

وأكّد أنّ “لا اعذار بعد اليوم لا على الجمعيات او الاحتياطي او قوانين اخرى لان الموازنة ستبحث وستقر في بداية السنة المالية وسنمارس الحزم”.

ولفت كنعان إلى أنّ “الجريمة الدستورية هي التسوية على المال العام وهو ما لم ولن يحصل”، موضحًا أنّ “الموازنة في موعدها الدستوري ستمنحنا فرصة اكبر للرقابة والاصلاح لان حجة وزارة المال كانت هذه المرة ان هناك مبالغ انفقت”.

وطالب “الحكومة باحالة موازنة ٢٠١٨ في موعدها لنمارس رقابة برلمانية افضل ولن نرتاح في لجنة المال وسنقوم بعملنا حتى النهاية”.