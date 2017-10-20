3 قرارات اتهامية.. بحق من ؟

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم ثلاثة قرارات اتهامية في جرائم ارهابية.

اتهم في القرار الاول أربعة سوريين موقوفين في جرم الانتماء الى جبهة النصرة والمشاركة في القتال ضد الجيش في عرسال في العام 2014 قتل ومحاولة قتل عسكريين وسرقة اعتدة عسكرية وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، سندا الى المواد 549 و549 على 201 و335 و733عقوبات، والمادة 143 قضاء عسكري 72اسلحة والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958.

واتهم في القرار الثاني لبنانيين اثنين في جرم الانتماءالى تنظيم داعش بهدف القيام بأعمال ارهابية سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون

11/1/1958 و72 اسلحة.

واتهم في القرار الثالث لبنانيا من مجموعة اسامه منصور بالانتماء الى جبهة النصرة والمشاركة في القتال ضد جبل محسن سندا الى المواد 335 و733 عقوبات و72 أسلحة والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 واصدر مذكرات القاء قبض في حق المتهمين واحالهم امام المحكمة العسكرية للمحاكمة.