بالصور.. ماذا يفعل رئيس الأركان الإيراني في ريف حلب ؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس هيئة الأركان الإيراني اللواء محمد باقري برفقة عدد من الضباط الإيرانيين يتفقد إحدى جبهات القتال في ريف حلب.

مصادر ميدانية أكدت للحدث نيوز أن الزيارة “روتينية” وتأتي لتفقد النقاط الأمامية والاطلاع على أماكن انتشار القوات التركية وفقاً لمقرارات أستانا، التي أفرزت إقامة مناطق مراقبة في إدلب، مضيفة أن اللواء باقري أعلم خلال الزيارة أن المجموعات الإرهابية في سوريا قد انتهت”.



هذا، وكان الرئيس السوري بشار الأسد استقبل الخميس اللواء باقري في دمشق وأكد أن النجاح في القضاء على الإرهاب في سوريا يشكل ضربة قاسية للمشاريع الغربية المرسومة للمنطقة.

بدوره بارك باقري للأسد انتصارات الجيش السوري، معرباً عن أمله بأن يزول الإرهاب عن الأراضي السورية في أسرع وقت ممكن.

وسلّم باقري الرئيس السوري رسالة تهنئة من خامنئي، مشدداً على إيران ستستمرّ في دعم الشعب والحكومة السورية من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا.

والتقى رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الإيرانية نظيره السوري العماد علي عبد الله أيوب الأربعاء الماضي، وقال باقري “إنّ إيران تتواجد في دمشق للتأكيد والتنسيق والتعاون لمواجهة الأعداء المشتركين من الصهاينة والإرهابيين”.

بدوره، أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري على أن العلاقات التي تربط بين الجيشين السوري والإيراني “راسخة ومتينة وتعمّدت بدماء الشهداء في مواجهة الإرهاب”.

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