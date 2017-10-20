الراعي: السوريون والفلسطينيون باتوا عبئا على لبنان

قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “إننا نشعر في لبنان بمسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقنا فبفضل الثقافة المسيحية تميز لبنان عن جميع بلدان الشرق الأوسط، بالتعددية الدينية والمذهبية والثقافية، وبفصل الدين عن الدولة، مع احترام الهوية الدينية لكل جماعة وباعتماد النظام الديمقراطي، وقبول الآخر المختلف، والعيش معا، والمشاركة المتساوية والمتوازنة في الحكم والادارة بين المسيحيين والمسلمين”، معتبرا أنه “من واجبنا كلبنانيين المحافظة على لبنان في ميزاته وخصوصياته هذه من أجل خيرهم جميعا، ومن أجل أن يؤدي لبنان رسالته في محيطه العربي”.

وفي كلمة له خلال ترأسه الذبيحة الالهية في كنيسة مار مارون في لوس أنجلس لفت الراعي إلى أنه “فيما تعاني بلدان الشرق الأوسط من ويلات الحروب المذهبية والقتل والخراب والتهجير على ايدي منظمات ارهابية، مدعومة بالمال والسلاح والتغطية السياسية، نشعر بالحاجة الى بقاء المسيحيين في ارضهم واوطانهم، للشهادة على القيم الانجيلية: قيم الاخوة والسلام وقدسية الحياة البشرية، وكرامة الشخص البشري. وهذا مطلوب من المواطنين المسلمين المعتدلين وذوي الارادات الحسنة والمتمسكين بالقيم الاسلامية. لذا، يجب ان يعود جميع النازحين واللاجئين والمهجرين الى ارضهم واوطانهم، بحكم المواطنة”، مضيفا:”اما بالنسبة الى الذين لجأوا الى لبنان من سوريا، وهم اكثر من مليون ونصف، ومع الفلسطينيين اصبحوا نصف الشعب اللبناني، فقد باتوا عبئا كبيرا على لبنان بل خطرا ديموغرافيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا وامنيا. واصبحت عودتهم واجبة الى الاماكن الآمنة في سوريا، من دون ان نتخلى نحن عن تضامننا الانساني معهم، والاجتماعي مع قضيتهم”.

وكان الراعي قد زار قبل ظهر اليوم رعية مار شربل في كليتنون تاونشيب حيث بارك اعمال بناء كنيسة مار شربل الجديدة والمجمع الراعوي، في حضور معاون رئيس اساقفة الابرشية المطران فيشر، وراعي الابرشية المارونية المطران الياس عبدالله زيدان وكاهن الرعية المونسنيور الفرد بدوي وحشد من ابناء الرعية.

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