أول موقف لموسكو بعد الاعلان عن تحرير الرقة من “داعش”

وردا على سؤال صحفي، أضاف: إننا نرحب بكل نجاح في مكافحة “داعش”. وطبعا ما تم تحقيقه في الرقة، يعد خطوة كبيرة إلى الأمام”.

وأوضح أن موسكو تنطلق من ضرورة تطوير التعاون الوثيق والشامل في مجال مكافحة الإرهاب لتقليل ما سماه بالتداعيات غير المرغوب فيها لمثل هذه العمليات.

وكان التحالف الدولي أعلن، أمس الجمعة، رسميا عن تحرير الرقة من الإرهابيين الذين كانوا يسيطرون على المدينة منذ مارس/آذار 2013.