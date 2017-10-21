الجيش السوري يعلق على الاعتداء الاسرائيلي

أصدر الجيش السوري بياناً جاء فيه:

اعتدى العدو الإسرائيلي صباح اليوم على أحد مواقعنا في ريف القنيطرة ما أدى إلى وقوع خسائر مادية.

يأتي هذا الاعتداء في إطار التنسيق بين إسرائيل والمجموعات الإرهابية المدعومة منها في المنطقة بعد أن أطلق الإرهابيون وبإيعاز من إسرائيل قذائف هاون سقطت في منطقة خالية متفق عليها داخل الأراضي المحتلة لإعطاء ذريعة للعدو الصهيوني بتنفيذ عدوانه.

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تجدد تحذيرها من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الأعمال العدوانية وتحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة على ذلك بغض النظر عن الذرائع الواهية التي أصبحت مفضوحة ومعروفة للجميع.

وكانت الميليشيات المسلحة في بيت جن قد أطلقت فجر اليوم 3 قذائف صاروخية على مناطق خالية في الجولان المحتل، ليرد العدو الإسرائيلي انطلاقا من مواقعه في تل أبو الندى المحتل باستهداف مواقع الجيش في كتيبة المدفعية بنبع الفوار بالقنيطرة على بعد مئات الأمتار من معسكر قوات الأمم المتحدة “الأندوف” ما أدى لأضرار مادية دون وقوع إصابات، في وقت اعترف الناطق باسم جيش الاحتلال بهذا الاعتداء واعتبره ردا على “انزلاق النيران” من الجهة المقابلة.

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