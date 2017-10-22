الرئيس الأسد محور جدل الفرنسيين من جديد !!

“هل انتصر الرئيس الأسد في الرقة ؟” هكذا بدأت مذيعة قناة Canal plus حوارها مع وزير الدفاع الفرنسي الأسبق هيرفيه موران والجنرال فانسان دي بورت خبير الشؤون الاستراتيجية في المدرسة الحربية الفرنسية ليجيبها الأخير: بالطبع لقد انتصر !!

كما علّق الباحث في الشؤون العربية حسني عبيدي أن بشار الأسد أصبح محوراً لا بد منه في اللعبة السياسية المتعلقة بالمنطقة.

ويبقى داعش العدو الأساسي للعالم أجمع ووجود الأسد يؤمن توازن المنطقة بحسب وزير الدفاع الفرنسي الأسبق.

تخلّل اللقاء تقريرعن سورية واصفاً الأسد برئيس يقود بلاده أكثر من أي وقت مضى، محتفلاً بانتصاره … هو انتصار بلد اعتقد الغرب أنه أصبح خارج حسابات الجميع !!

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