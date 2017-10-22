جوبر إلى الحسم العسكري

في إشارة لافتة خرجت عن قاعدة حميميم العسكرية، رد المتحدث باسمها أليكسندر إيفانوف، عبر الصفحة الرسمية للقاعدة الروسية، على رسائل طالبت بحسم الوضع القائم في جوبر سياسيا عبر الضغط على الدول الداعمة للميليشيات في الغوطة الشرقية والمتمثلة في السعودية وقطر، بالقول: «إن المنطقة المذكورة (جوبر) تتجه نحو تصعيد خطير، بعد مرور 4 أشهر على انطلاق عمليات برية للقوات الحكومية للقضاء على التنظيمات المتشددة، ولكن دون تحقيق نتائج حقيقية على الأرض حتى الآن».

البيان الروسي أكد أن من سماهم «التنظيمات المتشددة»، في إشارة إلى جبهة النصرة، تستغل المناطق السكانية لمنع انهيارها، وهو ما يزيد الأمور تعقيداً.