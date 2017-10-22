عقوبات أميركية جديدة ضد “حزب الله”

22 أكتوبر, 2017 - 9:13 صباحًا المصدر: السياسية الكويتية
عقوبات أميركية جديدة ضد “حزب الله”

أكد قياديون جمهوريون بمجلس النواب الأميركي أن المجلس سيصوت خلال أيام على فرض عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ البالستية الإيراني وحزب الله اللبناني، وذلك في مسعى لاتخاذ نهج صارم ضد الحكومة الإيرانية من دون الحاجة لإلغاء الاتفاق النووي الدولي على الفور.

زعيم الغالبية الجمهورية كيفن مكارثي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب إد رويس في بيان مشترك، قال إن “مسؤولية الكونغرس العمل مع الجهة التنفيذية لرسم ستراتيجية واضحة لوقف السلوك الإيراني المتهور.

وأضافا إن التحرك الفوري باتجاه هذا الهدف سيأتي من المجلس الأسبوع المقبل، حيث سنصوت على تشريع يزيد العقوبات على حزب الله وانتشار الصواريخ الإيرانية.

المصدر: السياسية الكويتية
22 أكتوبر, 2017

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