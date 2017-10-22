ترامب: يتهم “فيسبوك” ساعد “كلينتون المحتالة”

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسته عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية العام الماضي بالغش، مضيفا أن موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عمل لصالحها.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه على “تويتر”: “المحتالة هيلاري كلينتون، أنفقت ملايين الدولارات على الانتخابات الرئاسية أكثر مما أنفقته أنا”، مضيفا أن “فيسبوك كان في صفها وليس في صفي أنا”.

وكانت السلطات الأمريكية قد اتهمت روسيا بدعم المرشح ترامب آنذاك، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ومن ضمنها “فيسبوك”، معتبرة ذلك تدخلا في الانتخابات الأمريكية.

من جانبها نفت موسكو المزاعم الأمريكية، ونفى الكرملين أن تكون للسلطات الروسية أي صلة بنشر إعلانات دعائية متعلقة بالسباق الانتخابي الأمريكي في شبكة “فيسبوك”، مشددا على أن موسكو لم تهتم أبدا بمثل هذا الأمر.

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