بعدا تهامه بأحداث عكار.. مرشح الحزب “القومي” يوضح

رد الاستاذ غسان رزق على مقال ورد على “ليبانون ديبايت” بعنوان “فيديو.. مرشح الحزب القومي حاول احراق مكتبي “القوات” و”الكتائب”؟”, وجاء في الرد

“ذكر في المقال ان السيارة تعود لشركة “HOMAN” المملوكة من مرشح الحزب القومي في الكورة غسان رزق، وقد تم التعرف على بعض المشاركين وتقوم القوى الامنية بحملة مداهمات للقبض عليهم.

وحيث أن الفيديو الذي تضمنه الخبر لا يمكن الاستناد عليه كدليل لانه غير واضح ومبهم والسيارة الظاهرة فيه لا تحمل اي شعار يدل على اسم الشركة. وحيث انكم تعمدتم الاساءة الى الاستاذ غسان رزق وزجه في عمل ليس من مناقيبته ومناقبية شركته القيام به، نود ان نوضح التالي:

اولاً انه لا يوجد اي عمل او سيارة تعود للشركة في منطقة عكار.

ثانيا ان الخبر يخدم جهة سياسية ترى مصلحة في التصويب على رجل اعمال لا يتوافق معهم بالطروحات السياسية.

ثالثا وكونكم توجهتم بالاتهام دون دليل، واستنادا على حق الرد نطلب منكم نشر مضمون هذا الرد ضمن نفس الصفحة التي نشر فيها الخبر وتعميمه بنفس الوسائط التي عمم فيها خبركم للقارئ مع تأكيدنا ان ما ورد فيه محض كذب وافتراء.”

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

