الحاج حسن: “هذه خسائر الاقتصاد من الأزمة السورية.. “

أكد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن أن لبنان يعاني من مشكلة كبيرة في الوضع الاقتصادي منذ 2011 وقد أهملت الصناعة بسبب عدم وجود رؤية اقتصادية وهذا طالبنا به طويلا وفي جلسة مجلس الوزراء كلفوا شركة من أجل إنجاز دراسة الوضع الاقتصادي لكننا تحفظنا وناقشنا الموضوع وهذا ليس بالصحيح والسليم وبعد كم شهر سيتبين إننا أضعنا الوقت.

ورأى الحاج حسن خلال مشاركته في افتتاح مركز للعلاج الفيزيائي في بعلبك أن عدد الأجانب في لبنان وفق إحصائية هو ثلاثة ملايين وعدد النازحين مليون ونصف المليون وهذا رقم كبير يؤثر على الاقتصاد والبنى التحتية والبيئة وعلى الحكومة أن تكون صريحة مع المجتمع الدولي بعدما وصلت خسائر لبنان الاقتصادية بسبب الأزمة السورية ال18 مليار دولار.

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