كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، وتكون طبقات من الضباب على الجبال. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي متقلب نسبيا يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الاحد غائم جزئيا الى غائم أحيانا، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات، ويتساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا على الجبال.

الإثنين: غائم جزئيا، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، وتكون طبقات من الضباب على الجبال. الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، كما تتساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة أحيانا خاصة خلال الفترة الصباحية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 16 الى 27 درجة. فوق الجبال من 9 الى 22 درجة. في الارز من 7 الى 15 درجة. في الداخل من 9 الى 28 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و80 %.

– حال البحر: معتدل. حرارة سطح الماء: 25°م.

– الضغط الجوي: 1014 HPA أي ما يعادل: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,50 ساعة غروب الشمس: 17,55.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

