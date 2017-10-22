“الكتلة الشعبية” على أتم الاستعداد للانتخابات

اعتبرت رئيس ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ أن من يعرقل الصلاة في جناز ​الياس سكاف​ وقداسه وسنويته لا يستأهل التفكير ولا ثانية، وهذا حاضر وليس ماضي، ونحن نرى الضغط الذي يمارس على الاخرين كي لا يصلوا للياس، وما نطلبه كف اليد مرة بإسم ال​سياسة​ ومرة بإسم الدين، ونحن يكفينا وصايات ولنترك الكنيسة جامعة بإسم الجميع.

وأشارت في قداس الذكرى السنوية الثانية لرحيل النائب السابق الياس اسكاف في زحلة، إلى أن أملنا من انتخابات المجلس الأعلى ل​طائفة الروم الكاثوليك​ ان تجمع ولا تفرق، وأكدت أن نقمة الناس لا حدود لها بسبب وجعهم الكبير، وسألت ماذا تحقق في التعيينات والكهرباء والمجلس القضاء والموازنة التي صرفت وغيرها؟ والضرائب التي فرضت دون وجه حق؟، واوضحت انه مع تغييب اي دور لاجهزة الرقابة لا خيار لنا الا بالتغيير في صناديق الاقتراع، وهكذا نستطيع التغيير لأن المواطن يستطيع ان يتحول إلى حاكم في يوم واحد، ونحن نأمل الالتزام بالمواعيد للانتخابات، والكتلة الشعبية على اتم الاستعداد لخوضها، واملنا ان نكون ممثلين حقيقيين لجمهورنا، ومن يعرف خطنا يعرف اننا كتلة شعبية ابا عن جد، ولم نتخلى عن شعبنا حتى حين كنا خارج السلطة، ولن نكون يوما حملات لاستقطاب الصوت.

واوضحت أنه خلال 9 سنوات لم يحصل أي مشروع حيوي في ​مدينة زحلة​، وحين تكون الطريق الواضحة والاحصاءات ساطعة لا نحتاج الى منة من احد، وزمن الالغاء انتهى عبر القانون النسبي ونحن امام واقع جديد، وهذا القانون هو افضل القوانين السيئة، وهو افضل انجاز لهذه الطبقة بعد التمديدات الثلاثة.

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