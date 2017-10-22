من يسيطر على حقل العمر النفطي؟

نفت وسائل اعلام سورية خبر سيطرة قسد على حقل العمر النفطي، وقالت اذاعة شام اف ام السورية إن أقرب نقطة لـ “قسد” عن الحقل الذي لايزال حتى الآن تحت سيطرة تنظيم داعش تبعد حوالي 60 كم.

بينما كانت وكالة سبوتنيك الروسية قد أعلنت أن قسد سيطرت على الحقل النفطي صباح اليوم بمساندة برية من الجيش السوري وجوية من الطيران الروسي.

كما كانت قسد قد أعلنت يوم أمس عن سيطرة الجيش السوري على الحقل النفطي عقب اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش.

وبذلك يصبح الحقل الأكبر في سوريا محط جدل واسع في ظل صمت حكومي سوري عن اعلان السيطرة أو نفيها.

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