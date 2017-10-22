اعتقال فلسطيني بسبب عبارة “صباح الخير” على “فيسبوك”

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابًا فلسطينيًا بسبب تدوينه لمنشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه “صباح الخير”.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، اليوم الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول، فإن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا بسبب خطأ في ترجمة منشور قال فيه عبر صفحته “صباح الخير”، إلا أن البرنامج ترجمه لدى السلطات الإسرائيلية إلى عبارة “هاجموهم”.

وقالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية إنه تبين للشرطة الخطأ بعد أن تمت عملية اعتقال الرجل، لتقرر الشرطة بعد ذلك إخلاء سبيله بعد أن حامت حوله الشكوك في ارتكابه لجريمة التحريض ضد القوات الإسرائيلية.

وكان الفلسطيني قد نشر صورة يظهر فيها مستندًا إلى جرافة في المستوطنة الإسرائيلية بيتار عيليت، حيث يعمل هناك، أرفقها بتعليق كتب فيه “صباح الخير” إلا أن تطبيق فيسبوك ترجمها إلى العبرية بشكل خاطئ إلى “هاجموهم”، فيما لم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية بيان ينفي أو يثبت صحة تقرير هاآرتس.

يشار إلى أنه ليس من الواضح مدى احتمالية مثل هذه الأخطاء في الترجمة، خاصة وأنه لا توجد أي علاقة بين عبار صباح الخير باللغة العربية وعبارة “هاجموهم” باللغة العبرية أو الإنجليزية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

