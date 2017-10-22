تأمين السلامة العامة في دير مار مارون – عنايا

تمركز عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة ٠٨:٠٠ من صباح اليوم الواقع في ٢٠١٧/١٠/٢٢ داخل باحة دير مار مارون في عنايا لمواكبة المؤمنين أثناء مشاركتهم فى مسيرة الصلاة التي تقام في الثاني والعشرين من كل شهر في عنايا-جبيل.

حيث تعمل عناصر من الدفاع المدني من مراكز متعددة على تأمين سلامة المؤمنين الذين توافدوا من كافة المناطق اللبنانية للمشاركة بالذبيحة الالهية بمناسبة عيد القديس شربل في دير مار مارون في عنايا. وقد حضر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمشاركة في هذا القداس الاحتفالي.



وستواظب العناصر على الانتشار بين الحضور الى ان تنتهي مراسم الاحتفال للتمكن من التدخل سريعاً في حال وقوع أي طارئ.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

