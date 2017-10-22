أصالة نصري تهاجم فنانين سوريين!

صرحت الفنانة السورية أصالة نصري أن الهجوم الذي تتعرض له والذي يشنه بعض الفنانين السوريين ضدها، ليس سوى محاولة لإرضاء من هو أكبر منهم على مستوى المركز، ولتعبئة أوقاتهم، وللفت الإنتباه على حسابها.

وقالت: “حين تراهم في دائرة الفراغ، يهاجمون أصالة، ولا يتركون صفة إلا ويقومون بإلصاقها بها، لأن العنوان أساساً رنان، وهو الوطنية، ولا أدري ماذا فعل هؤلاء لوطنهم غير تلك التصريحات؟ من يحب وطنه عليه أن يحب شعبه قبل أي شعارات أخرى، من شأنها أن تتحول إلى اناشيد مملة لا تقدم للبلد شيئا، ولا تؤخر”.

وأوضحت أنها لم تتجن على أحد، بل تحدثت بلغة الحق والحقيقة وقالت: “حريتهم معلبة، أما أنا فحرة، ولا أحد يفرض عليّ ماذا أقول، وكيف أعبر عن رأيي، الشعب يموت، والناس مشردون، وفي المقابل هناك من يتفرغ لمهاجمة أصالة نصري، أليس الأمر بالمضحك المبكي”.

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