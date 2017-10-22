ثغرة خطيرة يمكن أن تفتح أي هاتف “آيفون”!

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن وجود ثغرة في نظام تشغيل “أبل” الجديد “آي أو إس 11” يمكنها أن تفتح قفل أي هاتف “آيفون” بسهولة شديدة.

وأشارت شبكة “إن دي تي في” إلى أن تلك الثغرة ظهرت بوضوح في نظام تشغيل “أبل” الأحدث، من خلال تقنية المساعد الصوتي الذكي “سيري”.

وأوضحت أن الثغرة تظهر عندما يتلقى المستخدم اتصالاً هاتفياً على الجهاز، ويختار الرد عن طريق رسالة باستخدام الرموز التعبيرية، ويدخل أي 3 رموز أو صور تعبيرية، عندها ستفعل خدمة “سيري” فتح قفل الجهاز.

ورغم أن “سيري” في كثير من الأحيان تطلب كلمة المرور، إذا ما كان الهاتف مقفلاً، لكن مع تلك الحالة تتيح له بسهولة فتح الجهاز، والوصول إلى واجهة الرسائل، والوصول لجميع الصور الخاصة بالهاتف وقائمة الأصدقاء، ونبش كافة أسراره.

الحل؟

أما بالنسبة لحل تلك الثغرة، فقالت الشبكة الهندية إنه يحتاج من المستخدم في بادئ الأمر، إلغاء تفعيل عمل خدمة “سيري” على هاتف “آيفون” الخاص به.

أما، الحل الثاني، فكان هو إقدام المستخدم عن فقدان هاتفه أو سرقته على محو كافة البيانات الخاصة به، وعدم تركه مفتوحاً، حتى لا يكون عرضة لاختراق كافة أسراره.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

