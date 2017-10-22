الحزب الشيوعي اللبناني يدعو الى التصعيد

وجه الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب نداء الى “أصحاب المطالب وأصحاب الحقوق ان اتحدوا، ليس من أجل إلغاء الضرائب غير المباشرة على الفقراء فحسب، بل من أجل طرح القضية الاقتصادية – الاجتماعية برمتها في الشارع، من اجل رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها في القطاع الخاص، أسوة بالقطاع العام وتطبيق السلم المتحرك للأجور، من اجل التغطية الصحية الشاملة من اجل تأمين الكهرباء والمياه والتعليم والنقل والاتصالات والبنى التحتية… من اجل تصعيد المشاركة في الإضرابات والاعتصامات، فلن ننتظر جلسات المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي لا يحمل اية صلاحيات تقريرية وقد تشكل بأغلبيته من أتباع السلطة، فمن سيحاور من؟ “

داعيا الى تصعيد التحركات النقابية والشعبية في الشارع والمشاركة في الاعتصام النقابي الذي دعا اليه اللقاء النقابي التشاوري دفاعا عن لقمة عيش اللبنانيين وعن حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية وضد السياسات الضريبية على الفقراء، وذلك يوم الثلاثاء في 24 تشرين الأول الساعة الخامسة بعد الظهر في ساحة رياض الصلح. والى التحضير للتظاهرة الشعبية الذي دعا اليها الحزب في بيروت الأحد 12 تشرين الثاني، توحيدا لحالة الاعتراض الديمقراطي، ودفاعا عن الحقوق والمطالب العمالية والشعبية”.

كما تمنى “جعل معركة الانتخابات النيابية، معركة سياسية بامتياز ومن موقعنا ورؤيتنا المعارضة، ووفق البرنامج السياسي الاقتصادي الاجتماعي وليكن يوم الثلاثاء المقبل في الرابع والعشرين من تشرين الأول الجاري يوما لاعلان هذا البرنامج الساعة الثانية عشرة ظهرا في مركز الحزب في الوتوات”.

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