العدسات اللاصقة التنكرية قد تفقدك البصر

يفضل البعض ارتداء العدسات اللاصقة التنكرية المرعبة وتنسيقها مع الأزياء، خلال احتفالات “الهالويين”، وهو ما حذر منه متخصصون في طب العيون، قائلين إن هذا قد يؤدي إلى إصابة العين بالتهابات وخدوش.

وغالبا ما تُباع عدسات لاصقة في متاجر الأزياء التنكرية وعلى مواقع الإنترنت، لاستخدامها في احتفالات الهالويين، لكنها تُباع دون إرفاقها بتعليمات تتعلق بالاستخدام الآمن.

ويقول خبراء في طب العيون، إن العدسات اللاصقة لا يجب أن تُستخدم من قبل أكثر من شخص، أو تُخزن في مياه الصنبور أو تظل ملامسة للعين في أثناء النوم. وفي الحالات القصوى، قد يؤدي هذا إلى ضعف الرؤية وفقدان البصر.

وذكرت رابطة أخصائي البصريات في بريطانيا، أن أعضاءها كثيرًا ما يرون أشخاصًا يعانون من مشكلات في العين بعد استخدام العدسات اللاصقة التنكرية، مناشدين الجميع بشراء العدسات التي تباع تحت إشراف الأخصائيين المعتمدين في مجال صحة العين، وفقًا لـ”بي بي سي”.

وقال بادرول حسين الخبير الاستشاري في جراحة العيون بمستشفى “مورفيلدز” للعيون، إنه في كل عام يعالج مرضى، بينهم أطفال دون سن 16 عاما، يعانون من مشكلات في العين بعد ارتداء العدسات اللاصقة التنكرية، بخاصة خلال فترة الاحتفال بالهالوين.

وأضاف جراح العيون: “تكون هناك آثار مدمرة في بعض الحالات التي نراها لمرضى يستخدمون نفس العدسات مع أصدقاء ويرتدون نفس العدسات عاما بعد عام بعد انتهاء تاريخ الصلاحية، ويضعون العدسات فى مياه الصنبور”.

وتابع حسين: “عدم معرفة أساسيات استخدام العدسات اللاصقة بأمان قد يعرضك لخطر الإصابة بإصابات مؤلمة في العين، وفي أسوأ الحالات، خطر فقدان البصر بشكل دائم”.

ويمكنك استخدام العدسات اللاصقة بأمان، عن طريق التأكد من فحص طبيب العيون للعدسات وتأكيده على إمكانية استخدامها بأمان مع اتباع التعليمات الموصى بها، والتي تشمل عدم ارتداء العدسات في أثناء النوم وعدم تبادلها مع أشخاص آخرين، فضلا عن تجنب تعريضها للماء في المرحاض أو حوض السباحة.

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