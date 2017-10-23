فضيحة حقل العمر .. تواطؤ بين القوات الكردية و”داعش“ ضد الجيش السوري؟

اتهم المرصد السوري المعارض ” قوات سورية الديمقراطية ” المعروفة اختصارا بــ ” قسد ” التي تقودها ” الوحدات الكردية ” بالتواطؤ مع تنظيم ” داعش ” وإجراء صفقة معها لمنع الجيش العربي السوري من السيطرة على حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي .

وقال ” المرصد ” إن عناصر ” داعش ” قاموا بتسليم الحقل للأكراد فيما واجه محاولات الجيش السوري للتقدم نحوه ، ويأتي هذا التواطؤ بحسب ” المرصد “ضمن صفقة إخراج ” داعش ” ومقاتليها من الرقة ، وقد يكون حقل العمر من ضمن الصفقة .

وكان الجيش العربي السوري و القوات الرديفة حققوا تقدماً كبيراً في ريف دير الزور الشرقي ( شرق نهر الفرات ) و تمكنوا من تحرير بلدة خشام بعد تحريرهم لمدينة الميادين الاستراتيجية وعدد من البلدات الأخرى ومنها ذيبان و المو حسن و أصبح على بعد 3 كم من حقل العمر الاستراتيجي .

ورغم انه قد أعلن صباح يوم الاحد الموقع الرسمي لــ ” قوات سوريا الديمقراطية “المعروفة اختصاراً ” قسد ” بأن قواتهم سيطرت على حقل العمر النفطي في ريف دير الزور الشرقي, وتوقف قوات الجيش العربي السوري على بعد 3 كيلو متر من الحقل”, الا ان لا تأكيدات موثوقة لسيطرتهم على الحقل, حيث تتضارب المعلومات حول من يسيطر على الحقل حتى اللحظة, حيث نفت مصادر سورية سيطرة قسد على الحقل فيما قالت رويترز ان قسد أتمت سيطرتها على الحقل و نقلت عنها عدة وكالات انباء ذلك, مع غياب اي صور او مقاطع فيديو تثبت سيطرتها عليه.

ويعتبر حقل العمر النفطي من أكبر حقول النفط في سوريا مساحة وإنتاجاً ويقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات على بعد حوالي 10 كم شرق مدينة الميادين في محافظة دير الزور.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

