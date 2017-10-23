وفد اقتصادي روسي في دمشق للاستثمار في السياحة

قام وفد اقتصادي روسي، برئاسة رئيس مجموعة شركات “تسارغراد”، قسطنطين مالوفييف، بزيارة إلى سوريا.

والتقى الوفد، في العاصمة دمشق، وزير السياحة السوري، بشر يازجي، في اجتماع ناقش خلاله الجانبان بعض المشاريع السورية المتاحة للعرض أمام الشركات الروسية، بالإضافة إلى إمكانيات تأسيس شركات في سوريا غايتها النهوض بمشاريع سياحية.

وقدمت وزارة السياحة السورية، في إطار المحادثات، دراسات للعروض منها مالية وفنية وقانونية تهدف إلى جذب رأس المال والاستثمارات من جديد، بعد أن عانى قطاع السياحة في سوريا على مدار سنوات عديدة بسبب الحرب المستمرة في البلاد.

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