عصابة “تزوير عملة” بقبضة القوى الأمنية

23 أكتوبر, 2017 - 9:41 صباحًا
عصابة “تزوير عملة” بقبضة القوى الأمنية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بتاريخ 21/10/2017 ومن خلال التنسيق بين شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وعناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الاقليمي، تم توقيف كل من ع. ز. (مواليد عام 1992)وع. ن. (مواليد عام 1984) لبنانيين وط. ظ. (مواليد عام 1988) وضُبط بحوزتهم /149/ ورقة سوداء (بقيمة 14900 دولار) تُستخدم في العمليات الاحتيالية، بما يُعرف بالدولار الأسود، إضافةً إلى ضبط مادتي الأمونياك والرماد التي تُستعمل أيضاً في هذه العمليات.

وقد اعترفوا بتأليف عصابة احتيال وتزوير عملة وترويجها. وأحيل الموقوفون والمضبوطات إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم بناءً على إشارة القضاء المختص.

23 أكتوبر, 2017

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