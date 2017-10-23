داعش ارتكب مجزرة فظيعة في القريتين

أفادت وكالة “رويترز” اليوم الاثنين بأن 128 شخصا لقوا مصرعهم على أيدي مسلحي “داعش” في مدينة القريتين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قبل استعادة الجيش السوري المدينة السبت المنصرم.

ونقلت “رويترز” عن نشطاء في “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض تأكيدهم هذه الحصيلة.

من جانبه، أعلن موقع “دمشق الآن” الموالي للحكومة السورية عن العثور في المدينة المحررة على نحو 50 جثة لمدنيين أعدمهم المتشددون، مؤكدا التعرف على هوية معظم الضحايا من قبل السكان، وقد تم دفنهم، بينما بقى الآخرون مجهولي الهوية حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش العربي السوري استعاد قبل يومين السيطرة الكاملة على مدينة القريتين في محافظة حمص، وذلك بعد 23 يوما من إعادة استيلاء “داعش” على المدينة.

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