قاسم يرد على جعجع.. كيف ؟

توقف مراقبون عند كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الأخير الذي غمز فيه صوب من يرفعون لواء الدفاع عن التعامل مع اسرائيل في حقبة زمنية معينة.

ولأنه أتى في قالب جاء بعد إصدار حكمي اعدام بحق العضوين في الحزب السوري القومي الاجتماعي، نبيل العلم وحبيب الشرتوني، بمسؤوليتهما عن اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق بشير الجميل، فسر موقف الشيخ قاسم كأنه رسالة بوجه الحكومة ومجلس القضاء الاعلى.

وفي اتصال مع مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران لقراءة كلام “الشيخ قاسم” قال:”برأي الشخصي فان كلام سماحته جاء في سياق الرد على كلام جعجع من سيدني الذي برر فيه رئيس القوات التعامل مع العدو الصهيوني، والكلام ليس موجها للقضاء اللبناني أو أي أحد آخر، بل في هذا السياق، فتبرير التعامل مع اسرائيل ولو بمفعول رجعي غير مقبول عند المقاومة، لذا كان موقف الشيخ قاسم حاسماً”.

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