قوات نسائية تلاحق عناصر “داعش”!

تلاحق قوات خاصة نسائية خلايا تنظيم داعش في سوريا وتحديدًا في الرقة، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتقل موقع جريدة عنب بلدي عن الصحيفة قولها إن فريقًا خبيرًا مؤلفًا من قوات نسائية خاصة، ينفذ عمليات ميدانية لتعقب عناصر التنظيم في الرقة وسوريا ككل.

ودعم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على مدينة الرقة، وأعلنت الأخيرة عن طرد التنظيم منها رسميًا، الجمعة الماضي.

ووفقا للديلي ميل فإنه رغم طرد التنظيم من الرقة “إلا أنه ما يزال هناك مئات المسلحين المختبئين الذين ينتظرون الفرصة، لبدء حرب عصابات في المدينة”.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وحدة أميركية مكونة من 300 عنصر نسائي من القوات الجوية الخاصة، تتعقب عناصر التنظيم في سوريا والعراق.

وأوضحت أن الوحدة تتألف من لغويين متمكنين من اللهجات المحلية، تلقوا تدريبات مكثفة ويجمعون المعلومات الاستخباراتية من خلال تواصلهم مع وجهاء القرى والمجتمعات المحلية في الرقة.

ويرتدي أعضاء الوحدة ملابس محلية وليس عسكرية، “إلا أنهم يتمتعون بالتسليح الكافي، كما يساعدون المجتمعات على تأسيس قوات حفظ أمن في سوريا”.

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