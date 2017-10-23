مغتربة سورية وشخصية افتراضية تحكي وقائع الحرب على سورية

قامت الشابة السورية المغتربة في كندا (ميشلين يوسف) بابتكار شخصية افتراضية تحكي واقع الحرب على سورية ومأساة الأطفال السوريين جراء الحرب على وطنهم وتمثل هذه الشخصية طفلة اسمها (شام) عايشت الحرب وأهوالها واضطرت للنزوح عن بلدها.‏‏

وتقول ميشلين يوسف: إن شخصية الطفلة (شام) هي عبارة عن دمية سورية تعبر عن الأطفال في بلدي وهي محاكاة لدمى مماثلة عرفها الأطفال كألعاب وكرتون وقصص مصورة وأضافت أعطيت للدمية اسم (شام) لما له من دلالة عن منطقة هي أقدم منطقة مأهولة في التاريخ مر عليها المئات من الأعراق والأجناس ونشأت فيها معظم الأديان والحضارات التي شكلت العالم القديم.‏‏

وتبدأ قصتها بحسب مبتكرتها في قرية صغيرة كانت تشكل كل العالم بالنسبة لشام ولكن عندما فاجأت الحرب الطفلة ككل السوريين اضطرت وعائلتها للنزوح حيث اكتشفت مدى كبر العالم واتساعه و(شام) هي طفلة صغيرة تعشق الطبيعة والأشجار وهي ذكية ولماحة إلا أن معرفتها بالحياة قليلة جداً لأنها محصورة بقريتها لتكون عاطفتها واندفاعها أقوى فتحب الحياة واللعب تحت السماء المفتوحة ولديها نظرة متفائلة بالحياة وسلاحها الأقوى هو أحلامها التي لا تتوقف.‏‏

وقد تجنبت الفتاة في حكاية (شام) ذكر أي مكان أو مدينة أو بقعة جغرافية لأنها أرادت من (شام) أن تكون صوت كل الأطفال المهجرين والنازحين في العالم بهدف أن يعلم جميع من تصل إليه الحكاية وتحديداً الأجيال الناشئة بأن المهجرين لم يختاروا مغادرة أراضيهم وأوطانهم طوعاً بل هو نتيجة لظلم شديد وقع عليهم وبأن هناك واجباً ومسؤولية إنسانية لمساعدتهم على الاستقرار.‏‏

يضم فريق العمل في مشروع الطفلة (شام) عدة متطوعين منهم الشاب محمد سامر زعرور الذي وضع سيناريو مصور من أجزاء يتم العمل على طباعته حالياً يتناول فيه حكاية (شام) وأولى مغامراتها بعد نزوحها من قريتها، حيث ذكر زعرور في تصريح له أن (شام) عند سفرها مع أسرتها خارج قريتها تحمل معها ثقافتها وتراثها لتعبر من خلالهما على الهوية السورية كما سعى إلى ذلك القائمون على الفكرة موضحاً أن شام خلال السفر تتوه عن أسرتها ثم تلتقي بشخصية (رجل الثلج) الذي سيأخذها لبلاد بعيدة وتبدأ رحلة البحث عن والديها مع الجزء الثاني من القصة.



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الحدث نيوز _ أفرورا عيسى

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