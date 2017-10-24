واشنطن تتذكر حادثة “المارينز”: سنحاصر “حزب الله”

أكد نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الاثنين، أن تفجير مقرّ مشاة البحريّة الاميركيّة في بيروت عام 1983، كان الشرارة التي اطلقت “الحرب على الارهاب”.

وخلال كلمة في أحد مقار المارينز في واشنطن، حمل بنس بعنف على طهران ورأى أن الهجوم الذي أسفر حينذاك عن مقتل 241 أميركيّاً، هو واحد من سلسلة اعتداءات تشمل هجمات 11 ايلول 2001.

وقال بنس: “منذ 34 عاماً، دُفعت اميركا الى الحرب ضدّ عدو لا يشبه ايّ عدو آخر واجهته من قبل”، معتبراً ان “تفجير ثكنات بيروت شكّل الشرارة التي اطلقت حرباً نخوضها منذ ذلك الحين… الحرب الشاملة على الارهاب”.

وأوضح بنس انّه “نزاع حمل القوّات الاميركيّة الى العالم الاوسع، من لبنان الى ليبيا ومن نيجيريا الى افغانستان ومن الصومال الى العراق، والكثير من ميادين القتال الاخرى بينها”.

وأضاف ان “الرئيس (ترامب) لن يقف مكتوف الايدي بينما يُخطّط آية الله في طهران لهجمات مثل الهجوم المروّع الذي نتذكّره اليوم”.

وتابع بنس: “سوف نُتابع تقويض إرهاب “حزب الله” وملاحقته”، مشيراً الى انّ “إيران الداعمة لهذه الجماعة الإرهابيّة لن يتسامح معها الرئيس دونالد ترامب”.

وتأتي تصريحات بنس، بينما تبذل ادارة الرئيس دونالد ترامب جهوداً كبيرة لتعزيز الضغط على ايران. ويعتبر البيت الابيض، ان الاتفاق النووي الذي ابرم في عهد الرئيس السابق باراك اوباما، سمح بتجاهل الولايات المتّحدة لدعم ايران للمجموعات المسلّحة وتمويل الارهاب في المنطقة.

وواجه عدد من مسؤولي ادارة ترامب، بمن فيهم كبير موظّفي البيت الابيض جون كيلي والمستشار للامن القومي هربرت ريموند ماكماستر، مجموعات مسلّحة مرتبطة بايران خلال مهمّاتهم العسكريّة في العراق. وذكر مسؤولون، ان بنس دعي من قبل مجلس الامن القومي لالقاء كلمته.

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