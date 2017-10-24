هل توقيت استقالة “القوات” مرتبط بلحظة سياسية.. ؟

نفت وساط قيادية في “القوات” لـ”المستقبل” أن يكون “توقيت طرح الإستقالة من الحكومة مرتبط بلحظة سياسية معينة”.

وأوضحت أنه “عندما دخلت القوات إلى الحكومة كان ذلك إنطلاقاً من دورها الأساسي في إيصال العماد ​ميشال عون​ إلى ​قصر بعبدا​، وإدخال البلاد في مرحلة جديدة تضع حداً للفوضى الدستورية التي كانت قائمة. وهي دخلت الحكومة بناء لقاعدتين: الأولى أنّ إنجاح التسوية يستدعي استبعاد الملفات الخلافية بين أفرقاء الحكومة بانتظار نضوج ظروف معالجتها. أمّا القاعدة الأخرى فهي تقديم نمط مختلف من الممارسة السياسية للشعب اللبناني، وإحداث تغيير فعلي على مستوى العمل الحكومي من خلال استظلال الدستور والقوانين الناظمة لهذا العمل.

ووصفت أوساط “القوات” العلاقة مع التيار “الوطني الحر” في هذه المرحلة بـ “المأزومة”، إلا أنّها ترفض ربط التلويح بالإستقالة بتطورات هذه العلاقة، مع تأكيدها أنّ هذا التحالف لن يعود إلى ما قبل المصالحة وتفاهم معراب.

ودعت إلى “إسقاط تجربة الحكومة على التحالف بين “التيار” و”القوات”، لناحية تحييد الخلافات والبناء على المشتركات”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ “القوّات لا تولي أولوية لأي تحالف على مبدئيتها السياسية وعلى مقاربتها لممارسة الشأن العام”.

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