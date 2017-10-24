“الإرهابيون يأكلون بعضهم”.. الاغتيالات في إدلب بـ”الجملة” !

قتل القيادي العسكري في “هيئة تحرير الشام”، مصطفى زهري، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي.

وذكرت مصادر معارضة أن عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة لكتيبة “الناصر لدين الله”، وأدت إلى مقتل القيادي العسكري مصطفى زهري.

ولم تعلّق “الهيئة” النصرة سابقاً على اغتيال القيادي العسكري في صفوفها، حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وتأتي حادثة الاغتيال بعد ساعات من مقتل القيادي في “الهيئة”، “أبو عبد الرحمن الحموي”، الملقب بـ “أمير الهاون” في مدينة خان شيخون جنوبي إدلب.

وشهد الشمال السوري حوادث اغتيال متعددة طالت قياديين في الميليشيات المسلحة، ووجهت أصابع الاتهام لغالبيتها إلى تنظيم “داعش”.

وطالت الاغتيالات عددًا من القادة والشرعيين السعوديين ضمن “الهيئة”، أبرزهم الشرعي “سراقة المكي”، و”أبو محمد الجزراوي”.

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