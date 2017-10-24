الموازنة “مكانك راوِح”..

علمت صحيفة “الجمهورية” أنّ “وزير المال ​علي حسن خليل​ استمهلَ رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الذي كان ينوي الدعوة الى ثلاث جلسات ل​مجلس الوزراء​ هذا الاسبوع، لإجراء مراجعة لمشروع هذه ​الموازنة​ بعدما كان قد أحالها منذ اكثر من شهر الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، لكنّ النقاش في موازنة 2017 فرَض تعديلات وتغييرَ أرقام وتوصيات طلبَت الهيئة العامة ل​مجلس النواب​ من الحكومة تضمينَها مشروع الموازنة وبالفِعل باشَر خليل بهذه المراجعة فعَقد اجتماعات مكّوكية مع فريقه في ​وزارة المال​”.

وأوضحت أنه “فور انتهائه سيُعيد خليل الموازنة بالصيغة المعدّلة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليدعو على أثرِها الحريري إلى جلسات متتالية لمجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها، على أن تُعقد هذه الجلسات مطلع الأسبوع المقبل في أبعد تقدير”.

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