بيروت من أفضل المدن في الشرق الأوسط !

كشف استبيان أجراه «موقع بيت.كوم» للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مؤسسة «يوجوف»، بعنوان «أفضل المدن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن أكثر من ثلاثة أرباع (81٪) سكان بيروت قيّموا جودة التعليم في مدينتهم بأنها «جيدة» أو «ممتازة»، في حين قيّم غالبيتهم (79٪) توافر المؤسسات التعليمية في المدينة بأنه «جيد» أو «ممتاز». وبشكل عام، صُنفت بيروت كأفضل مدينة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هذه النواحي.

وفي ما يتعلق بتوافر مرافق الرعاية الصحية، قيّم أكثر من نصف سكان بيروت (54٪) هذا الجانب بأنه «جيد» أو «ممتاز»، في حين قال 28٪ بأنه «متوسط». أما بالنسبة لنوعية مرافق الرعاية الصحية المتاحة، فقد أبدى غالبيتهم رضاهم عنها، حيث قيّمها 20٪ فقط بأنها أقل من «المتوسط».

كما صُنفت بيروت ضمن أفضل المدن التي توفر وسائل ترفيهية، حيث قيّم حوالي 8 من كل 10 مشاركين هذا الجانب بأنه «جيد» أو «ممتاز». وإضافة إلى ذلك، قام أكثر من نصف المشاركين بتقييم العوامل الثقافية والفنية للمدينة بأنها «جيدة أو ممتازة».

وشملت العوامل المهمة الأخرى للسكان مدى ملاءمة المدينة للأسرة والأطفال. وفي ما يتعلق بملاءمة المدينة للأطفال، احتلت بيروت مرتبة عالية، حيث صنّف 17٪ فقط هذا الجانب تحت المتوسط. وبالإضافة إلى ذلك، قيّم ثمانية من كل 10 مشاركين أن توافر الأنشطة المناسبة للأسرة في بيروت بأنها متوسطة أو أعلى.

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