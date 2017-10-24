وفد من “التيار” في كليمنصو.. ماذا نقل لجنبلاط ؟

زار وفد من التيار الوطني الحر في الجبل ضم إيلي حداد وبول عون، منزل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، حيث إستقبلهم عضو اللقاء النائب وائل أبو فاعور وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر.

وأفاد بيان لمفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، أن الوفد نقل “دعوة للنائب جنبلاط واللقاء الديموقراطي للمشاركة في زيارة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى الشوف، مبديا كل الحرص على أن تكون هذه الزيارة جامعة لكل أطياف الجبل، فيما أكد الوفد الإشتراكي للوفد ترحيب جنبلاط بهذه الزيارة والمشاركة فيها من قبل أبناء المنطقة بما يعزز ويكرس المصالحة”.

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