التحضّير لمؤتمر إنماء “عكار 2”

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي خلال إستقباله وفدا من مكتب الهندسة في تيار المستقبل في عكار، في حضور رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا أن “محافظة عكار في حاجة لجهود أبنائها وتحديدا المهندسين الذين يقع عليهم واجب وضع رؤية انمائية متكاملة لعكار، وتحديد المشاريع المهمة والاساسية للمحافظة”، مشيرا الى أن “اللقاء التنموي في عكار قد أعد خلال الاعوام الماضية المخطط التوجيهي لعكار مع الدراسات الاولية، وبفضل الله ودعم الرئيس سعد الحريري تمكنا من اقرار مراسيم وتمويل وتنفيذ عدد لا يستهان به من المشاريع، وأهمها الاوتوستراد والجامعة اللبنانية اللذان سيبصران النور قريبا”.

وأوضح أنّ “اللقاء التنموي وهو فريق من اعلى الخبرات وافضلها، تطوع اعضاؤه لخدمة عكار منذ العام 2009 وقد أنجز الكثير وما زلنا في حاجة الى الكثير، وحاليا يقوم بالتحضير لمؤتمر إنماء “عكار 2″، وهذا أمر مهم لتحديد الحاجات بشكل مستمر”، مشيرا الى انه لو “لم يكن لدينا رؤية واضحة ومحددة لما تمكنا من المطالبة والمتابعة وتنفيذ المشاريع وتأمين الأموال التي خصصت لمحافظة عكار”.

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