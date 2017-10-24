لقاء روسي- سعودي لبحث أسواق النفط

اعتبر وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن قرار تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط يجب أن يتخذ بعد تحليل الوضع في السوق خلال فصل الشتاء.

وخلال مشاركته بمنتدى الاستثمار قال نوفاك: “يمكننا تمديد الاتفاق بعد 1 أبريل 2018 إذا لزم الأمر.. من السابق لأوانه اتخاذ القرارات الآن. دعونا ننتظر إلى ما بعد فصل الشتاء، لدينا كل الإمكانات اللازمة لإيجاد حلول مستدامة ومناسبة لتحقيق التوازن في السوق وحمايتها من التذبذبات”.

وكشف نوفاك أنه سيبحث مع نظيره السعودي خالد الفالح، خلال الاجتماع الذي سيعقد في 2 نوفمبر المقبل جميع القضايا المتعلقة باتفاق “أوبك”.وبخصوص التزام الدول بالاتفاق، أكد نوفاك أن نسبته خلال 9 أشهر بلغت 102% معتبرا أنه مستوى غير مسبوق. وتوقع نوفاك، زيادة قيمة الاستثمارات في إنتاج النفط وتكريره بروسيا ليصل إلى 1.3 تريليون روبل في عام 2017 مقابل 1.2 تريليون روبل في العام السابق. وحول إنتاج الغاز الروسي خلال عام 2017 توقع الوزير أن ينمو بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق، والفحم – بنسبة 6%. أما عن الطلب على النفط، فقال نوفاك “مطلع العام، توقع الجميع نمو الطلب على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل، أما الآن، وبحلول نهاية العام، سيكون هناك زيادة في استهلاك النفط العالمي ما بين 1.5-1.6 مليون برميل”.

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