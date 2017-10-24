عون يفتتح السنة القضائية الجمعة ويهنىء الـAUB

يفتتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الثالثة والنصف بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، السنة القضائية 2017-2018 تحت شعار “باسم الشعب تبنى الدولة”، خلال احتفال يقام في قاعة “الخطى الضائعة” في قصر العدل في بيروت، يحضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وأركان الدولة، ووزراء ونواب وسفراء وشخصيات، إضافة الى الجسم القضائي. وسيلقي رئيس الجمهورية كلمة في المناسبة يتناول فيها الاوضاع الداخلية والخارجية الراهنة، ويأتي هذا الاحتفال للمرة الاولى منذ سبع سنوات.

وكان قصر بعبدا شهد اليوم الثلاثاء، لقاءات تناولت مواضيع سياسية واجتماعية.

سياسياً، استقبل عون الوزير السابق شكيب قرطباوي وأجرى معه جولة أفق تناولت الاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية وقانون الانتخاب.

واستقبل أيضاً الوزير السابق وئام وهاب الذي أوضح بعد اللقاء أنّه بحث مع رئيس الجمهورية في مواضيع الساعة، وقال: “شددت على ضرورة حماية إنجازات العهد، وأبرزها قانون الانتخابات والتشكيلات والمناقلات القضائية وتحرير الجرود وغيرها. ومن الضروري الاهتمام بالوضعين الاجتماعي والاقتصادي وتثبيت العلاقة الدرزية-المسيحية في الجبل بمعزل عن أي تجاذب سياسي، وتعزيز العودة بمشاريع انمائية يستفيد منها المقيم والعائد على حد سواء”.

وعرض عون الشأن الجامعي مع وفد من الجامعة الاميركية في بيروت برئاسة رئيسها الدكتور فضلو خوري. وأطلع خوري رئيس الجمهورية على حلول الجامعة الاميركية في بيروت في المركز الاول بين الف جامعة عربية في تصنيف “كيو اس” (QS) العالمي لجامعات المنطقة العربية للعام 2017-2018، لافتا الى انّها المرة الاولى تفوز الجامعة الاميركية في بيروت بهذا المركز، وهي كانت حلت سابقا في المركز الثاني بعد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في هذا التصنيف الاقليمي الذي بدأ عام 2014-2015.

وهنأ عون الجامعة الاميركية بالانجاز الذي حققته، مركزاً على ضرورة المحافظة على مستوى عال في التعليم الجامعي الذي ميز لبنان بين دول عربية واجنبية عدة.

وشدّد رئيس الجمهورية على دور الجامعات في توفير العلم للشباب مع التركيز على تنوع الاختصاصات وفق حاجات السوق وفرص العمل لئلا تكون هذه الجامعات تخرج عاطلين عن العمل.

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