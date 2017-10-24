حريم الشاويش من دون “عكيد”!

صرح المخرج السوري أسعد عيد عن مسلسل حريم الشاويش الذي يتابع تصوير مشاهده في حارات دمشق القديمة أنه حاول الإبتعاد عن شخصية العكيد والزعيم فقال:”العمل هو عمل كوميدي شامي ويتميز عن غيره من الأعمال بأنه يعرض قصص اجتماعية بطريقة كوميدية سهلة بعيدة عن كوميديا التهريج وحاولت الابتعاد كثيراً عن شخصية العكيد والزعيم لأنها أصبحت متداولة جداً .

كما وصرح محي الدين كوكيه مدير الإنتاج، بحسب ما ورد على صفحة “دراما.نيوز” بأن العمل ابتعد عن موضوع “العكيد” والمختار لأن هذه الشخصيات أصبحت مكررة، ومتشابهة، لأن السوق احب هذه الشخصيات إلا أن عمل حريم الشاويش أعطى المرأة حقها وأبرز دورها وفعاليتها في المجتمع وألغى موضوع المشاكل في الحارة.

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