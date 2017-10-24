لوحة بقلم ترامب تباع بـ16 ألف دولار!

بيع رسم بقلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمبنى “إمباير ستيت” في نيويورك بـ 16 ألف دولار.

وقالت دار “جوليانز أوكشنز” للمزادات، أمس الاثنين، إن أحدث لوحة لترامب بيعت الأسبوع الماضي في لوس أنجليس، لمطور عقاري آخر بارز في نيويورك، هو إيلي هيرشفيلد.

ويعود تاريخ الرسم، الذي يحمل توقيع ترامب، إلى العام 1995، عندما امتلك حصة في مبنى “إمباير ستيت” الشهير المكون من 102 طابقا، في وسط حي مانهاتن.

واتهم ترامب شاغلي العقار بالسماح للفئران بالانتشار في ناطحة السحاب، وأقام دعوى قضائية لم تكلل بالنجاح، في محاولة لطردهم. وباع لاحقا حصته في المبنى في العام 2002.

ورسم الرئيس الأمريكي ناطحة السحاب، في منتجع مار الاجو الخاص به في فلوريدا، لصالح مزاد خيري، حيث بيعت اللوحة بأقل من 100 دولار. واحتفظ المشتري الأصلي، الذي لم تكشف دار المزادات عن اسمه، باللوحة إلى الآن.

واشترى هيرشفيلد، الذي تمتلك شركته مساحة تجارية تزيد عن مليون قدم مربعة وأكثر من ألف وحدة سكنية، لوحة بقلم الرصاص لبرج ترامب، رسمها آندي وارهول في العام 1981 .

وقال في بيان: “عملا وارهول وترامب تصوران فريدان ومهمان لمدينة نيويورك، وسيشكلان إضافتين لمجموعة هيرشفيلد الفنية”‭‭.‬‬

وسبق أن تشارك هيرشفيلد وترامب في مشروعات مختلفة للتطوير العقاري، من بينها الأبراج السكنية الكبيرة التي تعرف باسم “ترامب بليس” على نهر هدسون على الجانب الغربي لمانهاتن.

وهذه ليست المرة الأولى التي تباع فيها لوحة رسمها ترامب بمبلغ كبير، ففي العام 2005 باع لوحة لأفق مدينة نيويورك وفي الوسط منه مبنى برج ترامب، بأكثر من 29 ألف دولار في يوليو/تموز الماضي.

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