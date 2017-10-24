أعدّت وزارة الداخليّة والبلديّات، مشروع قانون يرمي الى الغاء اسم قرية العاقورة الواردة في عداد القرى التي يتألف منها قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان والمنصوص عليها في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 الصادر بتاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، واضافة قريتين الى القرى التي يتألف منها قضاء جبيل الاولى تسمى قرية العاقورة الشمالية وتتألف من حي المشايخ، والثانية تسمّى قرية العاقورة الجنوبيّة وتتألف من حيّ الاهالي، وعلى أن تعتمد حدود كلّ قرية من تلك القرى بحدود الحيّ المعترف به قانوناً.

هذا وأشارت الوزارة في مشروع القانون الى أنّها أعدّت هذا المشروع بناء على استدعاء تقدّم به عموم أهالي بلدة العاقورة، وحرصاً على عدالة وصحة التمثيل لكلّ من القسمين ومنع الخلافات العائليّة في المنطقة

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