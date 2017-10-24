تكريم قائد الجيش في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن

يواصل قائد الجيش العماد جوزاف عون زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، وفي إطار هذه الزيارة نظمت جامعة الدفاع الوطني (National Defense University – NDU) في واشنطن، احتفالاً تكريمياً للعماد عون، الذي كان قد تابع فيها دورة دراسية حول مكافحة الإرهاب في العام 2009.

شارك في الاحتفال رئيس الجامعة الجنرال فريتز روجيه والدكتور تشارلز كوشمان عميد كلية CISA، التي تابع فيها العماد قائد الجيش دراسته، إلى جانب الطلاب الذين يتابعون الدراسة حالياً في الجامعة، وينتمون إلى أكثر من خمسين جنسية، بينهم عدد من الضباط اللبنانيين، كما حضر أيضاً الملحق العسكري اللبناني في واشنطن العميد غسان شاهين ومساعده العميد إدمون حمصي والوفد العسكري المرافق للقائد.

وقد جرى للعماد عون حفل استقبال مميّز، استهلّ بلقاء عقده مع رئيس الجامعة والأساتذة المحاضرين، بعده أقيم الاحتفال الرسمي الذي استهله الدكتور جاك غودوين، بتلاوة السيرة الذاتية للعماد عون منذ التحاقه بالجيش اللبناني وحتى تولّيه قيادته. وألقى الجنرال فريتز روجيه كلمة رحب فيها بالعماد عون مشيداً بخدماته المميزة لبلده، ومعتبراً أنه يشكل مثالاً لطلاب الجامعة الذين تبوأوا مراكز قيادية في بلدانهم، وأكد أن للجامعة دوراً إضافياً وهو الإسهام في تحقيق السلام والأمن العالميين من خلال استقبالها طلاباً مدنيين وعسكريين من دول عديدة. كما ألقى الدكتور كوشمان كلمة أثنى فيها على الصفات الشخصية للعماد عون وقدرته الفائقة على فهم الأزمات العالمية وتحليلها، معتبراً أنه مثال للقادة التي أنشئت من أجلهم قاعة الشرف في الكلية.

ثم ألقى العماد عون كلمة شكر فيها لرئاسة الجامعة تنظيمها هذا التكريم، معرباً أنه على المستوى الشخصي، كان للجامعة أثر كبير في توسيع ثقافته العسكرية الاستراتيجية، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب، كما توجّه بالشكر إلى السلطات الأميركية على دعمها المستمر للجيش اللبناني، والمساعدات العسكرية النوعية التي قدمتها إليه خلال السنوات الفائتة، ما أسهم بشكل فاعل في دعم حربه على الإرهاب، وصولاً إلى عملية فجر الجرود التي انتهت بهزيمة تنظيم داعش الإرهابي على الحدود الشرقية وطرده من الأراضي اللبنانية. كذلك طرح العماد عون مشروع تأسيس جامعة للدفاع الوطني في لبنان، آملاً من الجامعة الأميركية المساهمة في هذا الموضوع، لما له من أهمية في تطوير الخبرات العسكرية للجيش، لافتاً إلى أنه يمثل أولوية بالنسبة إليه، وسيعمل على تحقيقه خلال السنوات المقبلة.

وفي الختام، أزاح كل من الجنرال روجيه والعماد عون الستار عن صورة القائد، التي سيتم رفعها في القاعة المخصصة للذين تخرجوا من الجامعة وتسلّموا مراكز قيادية في بلدانهم.

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